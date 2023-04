Roma-Milan | Saelemaekers l’MVP di ‘acmilan com’ | NEWS

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter - Lazio, anticipo delle 12.30 della trentaduesima giornata di Serie AIniziata ieri con, la sfida incrociata tra la capitale e il capoluogo lombardo continua oggi con Inter - Lazio. Fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, il lunch match della ...... inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Sanabria: secondo successo consecutivo per i bergamaschi che salgono a quota 55 punti, a - 2 da, entrambe appaiate al quarto posto. ..." All'Olimpiconon vanno oltre l'1 - 1 con i gol nel finale di Abraham e Saelemaekers. Come il 2 - 2 dell'andata, anche il ritorno si decide nei minuti di recupero, ma stavolta il pareggio è un ...

Mourinho in conferenza dopo Roma-Milan, rivivi la diretta Corriere dello Sport

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, e si è espresso così sull'eventualità che ...INTER-LAZIO 0-1 (29' Felipe Anderson) LA PARTITA LIVE 61' - Doppio cambio per Inzaghi: Correa viene rilevato da Lautaro Martinez, Calhanoglu va al posto di Mkhitaryan 60' - ...