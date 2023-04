Roma-Milan | pareggio al cardiopalma | e quel ricordo del 2007…

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilpareggia per 1-1 sul campo della, grazie a un gol sul finale di Saelemaekers. Non è la prima volta per i rossoneri...

Allamancano diversi gialli, in situazioni anche solari in cui c'è poco da discutere. C'è poi ... Episodio grave che segna un altro torto al, dopo i rigori recentemente non assegnati contro ...1 - 1 e Torino - Atalanta 1 - 2 ieri.Leggi i commenti News as: tutte le notizie 30 aprile 2023

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Milan e Roma e quella costante con i finali scoppiettanti. Dopo i due gol dei giallorossi nei minuti di recupero dell'andata, anche al ritorno non mancano le emozioni nel finale di match, ...