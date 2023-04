Roma | il dato di Abraham che fa felice Mourinho dopo il Milan

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) In casac’è unsu Tammyche faJosénonostante il pareggio contro ilC’è undi Tammy, ieri ancora a segno all’Olimpico, che può lasciare il sorriso a Josénonostante la grande amarezza per l’1-1 dellacon il. L’inglese non andava a segno da due gare di fila all’Olimpico da esattamente un anno (marzo 2022 contro Atalanta e nel derby), ma ora ha decisamente svoltato. Un segnale importante, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’aver ritrovato il numero 9 in questo finale di stagione in cui si sogna la Champions.