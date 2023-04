(Di domenica 30 aprile 2023) Da mesi teatro di furti e vandalismo, che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, la situazione aEur sta diventando sempre più insostenibile per i. In particolare, la via Giana Anguissola è stata oggetto di numerosi episodi di furto, tanto che ivivono ormai in uno stato di costante paura. Si parla di furti in abitazione, di auto e su auto, danneggiamenti e vandalismi continui. I, per i quali l’impegno delle autorità non sembrerebbe affatto sufficiente per contrastare il fenomeno,un’azione decisa per arginare una situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più insostenibile. La mancanza di sicurezza sta influendo negativamente sulla qualità della vita della zona, limitando le attività deie causando un forte ...

...30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa 14:45,: Conferenza Stampa della ...Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato 19 maggio 2023 -- - >...- Se donne pilota come Deborah Rossi possono diventare (tra gli applausi) comandante a Ita ... Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.073 - 0,31%/Usd 1,113 +0,92% Spread 185,61 Dati ...... ti senti dire la stessa cosa: "se non lavori con loro non entri nei palazzi di". Quindi ... Secondo te non è umiliante Incontri ravvicinati col "nemico"Spa, 2018. Il presidente Roberto ...

Roma Eur, i residenti chiedono interventi contro la criminalità ... Il Denaro

ANTONIO FUNICIELLO, 'LEADER PER FORZA' (RIZZOLI, PP. 297, EURO 18) I buoni leader hanno occhi che vedono in lungo e in largo. Visione e capacità di osservazione li differenziano dai follower. (ANSA) ...L'azienda conferma che dal 2 maggio le frequenze dei treni verranno aumentate, ma il servizio sparisce dal servizio di Google ...