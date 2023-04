(Di domenica 30 aprile 2023) ROG annuncia la suaROG. Grazie al nuovissimo processore AMD Ryzen serie Z1, ROGè pronta a conquistare il mondoPrestazioni incredibili grazie alla tecnologia AMD. Il design all’avanguardia dell’APU consente a ROGdi ridefinire ilportatile. Garantisce un’esperienza di gioco fluida e immersiva su qualsiasi libreria o servizio di streaming disponibile su Windows. Design ergonomico e leggero. Infatti, con un peso di soli 608 grammi, ROGè leggera, versatile e comoda. Dettagli sulla nuovaROGRepublic of Gamers (ROG) è orgogliosa di annunciare ROG, una nuova...

... la prima console portatile diDi Nerea Marletta Pubblicato 13 secondi faAlly è la prima console portatilerecentemente daRepublic of Gamers . Ha l'interfaccia di Windows, un ...La console di gioco ASUSAlly, che è statacome il prodotto più interessante del mese, è stata ufficialmente confermata per il suo rilascio globale. ASUSAlly , la console portatile basata su Windows 11 e ...... ci sono molti aspetti da analizzare), per completezza d'informazione riteniamo giusto indicarvi il fatto la gammada Asusil 13 aprile 2023 include anchePhone 7, dispositivo che ...

ROG: annunciata la sua prima Handheld Gaming Console ROG Ally tuttoteK

ROG annuncia la sua prima Handheld Gaming Console ROG Ally. Grazie al nuovissimo processore AMD Ryzen serie Z1, ROG Ally conquisterà tutti.ROG, la nota casa produttrice di dispositivi gaming, conosciuta anche per i ROG Phone, ha annunciato il lancio di ROG Ally, una console portatile con interfaccia Windows incredibilmente potente, che ...