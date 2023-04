(Di domenica 30 aprile 2023)aldei. Ma non tolgono lavoro a nessuno, visto che di collaboratori con la voglia di fare servizio al tavolo, un locale di Treviso non riesce proprio a trovarli. A raccontare la ...

Ecco cosa cambiaal posto dei camerieri 'Ci servirebbero quattro persone in più. Gli ultimi dueDopo due giorni sono spariti', si lamenta Marton, che non è il primo a pensare a- ...Ma sono già diversi gli esempi di camerieriche 'lavorano' nel trevigiano , quello nel video è al ristorante Japan House di . Siamo stati al mercato settimanale per chiedere a voi cosa ne ...ComoNext, al via la presentazione dei corsi per diventare "Care Assistant" e "Programmatore ... Le precedenti edizioni dei corsi hanno fatto registrare il 78% digià a fine percorso. A ...

Robot assunti al posto dei camerieri che non si trovano. Imprenditore disperato: «I giovani sono spariti» leggo.it

Luca Marton, il titolare del locale «Signore & Signori»: «Ci servirebbero quattro persone in più. Gli ultimi due assunti Dopo due giorni sono spariti» ...di Lucia Russo TREVISO - Robot camerieri sempre più diffusi. Scelti per utilità, per dare una mano ai lavoratori in carne ed ossa, per far fronte alla carenza di personale ...