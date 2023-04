Ritiro Ibrahimovic | altro ribaltone | la decisione spiazza tutti

Il paradosso di Zlatanè quadruplo. Il primo: si è operato in estate per terminare la carriera 'da giocatore', ... Il secondo: l'eventualecoinciderebbe con l'annata in cui il Milan ...o un campionato esotico .: il leone non vuole mollare .: questa volta è il polpaccio. Il problema muscolare di Ibra non invita all'ottimismo: si tratta ...Il ritorno di Zlatan. L'attaccante svedese è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo 28 giorni dall'infortunio muscolare che aveva accusato incon la propria Nazionale. Potrebbe quindi tornare a far ...

Ritiro Ibrahimovic: cosa c'è di vero sul possibile addio al calcio FantaMaster

Il calciatore aveva accusato dolori durante il riscaldamento nel match tra Milan e Lecce di domenica scorsa: ora è arrivato il responso ...Non arrivano buone notizie per il Milan a poche ore dallo 'spareggio' Champions contro la Roma: stagione finita per l'asso di Pioli ...