Rinvenuto il cadavere di un 82enne irpino nelle acque del porto turistico di Salerno

Sono ancora in corso, presso ilMasuccio salernitano, le operazioni di recupero del corpo di un uomo di 82 anni di Montoro. Al lavoro la capitaneria didied i carabinieri, presenti anche mezzi di emergenza. Si presume che l'anziano abbia avuto un malore e sia caduto in acqua. Si attende l'arrivo del magistrato che dovrà verificare da un primo esame esterno se ci sono lesioni. Una settimana fa un caso analogo. Il corpo di un uomo fu recuperato nei pressi del Molo Manfredi. In questo caso solo ieri l'autopsia ha confermato che non ci sono lesioni interne o esterne sul. Da confermare ancora se la morte sia dovuta ad annegamento o a patologie pregresse.