Rilassa corpo e mente

(Di domenica 30 aprile 2023) Sui tappetini, fianco a fianco, siedono a gambe incrociate il medico chirurgo,gli infermieri e i pazienti.L’insegnante,Silvia Lucchini, sussurra loro con dolcezza le tecniche di pranayama, di respirazione. In breve i volti appaiono più distesi. I camici verdi cancellano lo stress e la tensione dei turni, mentre le persone in cura dimenticano l’ansia per i trattamenti oncologici, per il futuro. Spuntano sorrisi disarmanti e gioiosi. All’interno dell’Aula Vetri dell’ospedale San Raffaele di Milano è in corso una delle due sessioni mensili di yoga. Yoga e mindfulness per superare il trauma: 10 consigli dell’esperto guarda le foto ...