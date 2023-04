Rigore di Milik visto dalla tribuna | leggiadria alla Roberto Bolle – VIDEO

Finisce 1 - 1 il posticipo domenicale di Serie A tra Bologna e Juventus . Nel primo tempo la sblocca Orsolini su, mentresbaglia dagli undici metri. Il polacco si rifà però nella ripresa con il gol del pareggio. I bianconeri rimangono al terzo posto a - 1 dalla Lazio e a +3 su Milan, Roma ed Inter. ...Sulparato a: "Ci sono dei momenti per tirare certi tipi di rigori. In quel momento si mira un angolo e si tira. Poi Skorupski lo conosce. Comunqueha fatto una partita ...Gara segnata dalle tante occasioni mancate, soprattutto con ildifallito nel primo tempo: "I ragazzi hanno energia, hanno qualità. Bisogna farli crescere, lavorare sugli errori. C'era ...

Video, rigore sbagliato da Milik in Bologna-Juve: il saltello e le reazioni sui social Gazzetta

Al vantaggio dei padroni di casa con Orsolini su rigore al 10' replica al 60' di Milik, che si fa perdonare dall'errore dal dischetto del 31' quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski.Oggi volevamo vincere, ma abbiamo creato tanto e abbiamo ripreso a fare punti in campionato. Il saltello di Milik sul rigore Ci sono momenti per tirare certi rigori, questo è uno in cui il rigore va ...