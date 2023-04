Righetti | «Rischio solo per l’Inter Lazio come col Napoli»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023)si avvicina al match da disputare in campionato contro la, Ubaldovede pericolida una parte e lo sottolinea su Rai Sport. PERICOLI – Il coltello dalla parte del manico è dellaè obbligata a vincere. Ubaldolo sottolinea in attesa della partita di San Siro di questa domenica: «La vedo particolare la partita. Lapuò giocare su vari risultati, Sarri potrebbe impostare la partitagià fatto a, quindi molto più attenta per poi ripartire in velocità con gli elementi che ha a disposizione. Ildalla parte del». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...