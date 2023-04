Riepilogo e gol di Napoli – Salernitana 1-1 giornata 32

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 30/04/2023 alle 17:18 CEST Gli azzurri pareggiano con la(1-1) e sprecano la prima occasione per cantare l’aliron La lunga attesa di 33 anni dovrà essere prolungata di qualche altro giorno Quando tutto era pronto per una festa di massa, quando il partito puntava alla vittoria del leader assoluto del Una serieè apparso il(1-1) posticipare la celebrazione di un ‘scudo‘ che è già storico, ma che dovrà aspettare per viaggiare. PISOLINO SALE FORMAZIONIMeret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera (Juan Jesus, 82?); Anguissa (Ndombele, 90?), Lobotka (Simeone, 90?), Zielinski (Raspadori, 61?); Lozano (Elmas, 60?), Osimhen e ...