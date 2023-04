Rettore | la biografia

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 aprile 2023) CASTELFRANCO VENETO – Donatella, nata a Castelfranco Veneto nel 1955, a dieci anni inizia a suonare con il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Si trasferisce a Roma dopo la maturità per diventare una cantante e nel 1973 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che la introduce al mondo della musica. Il primo singolo, Quando tu, è del 1974, seguito pochi mesi dopo dal secondo scritto da Gino Paoli, Ti ho preso con me. Nel 1974 debutta al Festival di Sanremo con Capelli sciolti. Torna sul palco dell’Ariston nel 1977 per presentare Carmela. Dal 1978 inizierà a farsi chiamare solo, abbandonando il proprio nome di battesimo: cambiano il suo look e la sua proposta musicale, entrambi improntati al rock e al pop, con qualche sonorità che richiama la disco tipica ...