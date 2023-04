Reportage Emanuela Orlandi | Mirella Gregori & C – “Non dimenticateci” | l’odissea dei parenti degli scomparsi

Leggi su tpi

(Di domenica 30 aprile 2023) «Chiamami San Rocco», dice con occhi fieri e tono scherzoso Rocco Micale, vicepresidente di Penelope Lazio, mentre guida l’auto verso l’ospedale Santo Spirito in Sassia. Per le strade di Roma, è un venerdì come un altro. Micale, 60 anni, da 40 a Roma, prima di andare in pensione era un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata nel Lazio. Ha esperienza, contatti e un desiderio sincero di mostrare il lavoro di Penelope Italia, un’associazione attiva nel sostegno ai familiari delle persone scomparse. Questo venerdì ha inizio due giorni prima. Micale e la sua squadra – un paio di altri associati e alcune giovani tirocinanti – battono le zone del centro alla ricerca di una ragazza scomparsa da una comunità di Bari. Sospettano si trovi nella capitale. Nel percorso, parlano con commercianti, forze dell’ordine e preti delle chiese circostanti. ...