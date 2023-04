Reggina | accolta l’istanza per la discussione del deferimento

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) La decisione del Tribunale Federale Nazionale sulpresentata dallaper il. I dettagli La, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che Tribunale Federale Nazionale ha accoltoe anticipato l’udienza al 4 maggio 2023, per ladelrelativo alle scadenze del 16 marzo 2023. COMUNICATO UFFICIALE – Laesprime soddisfazione per l’avvenuto accoglimento, in via autonoma, della propria istanza da parte del Tribunale Federale Nazionale, con anticipazione dell’udienza al 4 maggio 2023.