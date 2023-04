(Di domenica 30 aprile 2023) Bruciore, acidità in bocca, dolore all’altezza dello sterno sono i sintomi più diffusi di un disturbo di cui occasionalmente soffre il 20% degli italiani, ma che può diventare serio e aumentare il rischio di tumore. Ecco come mangiare e comportarsi per limitare i problemi

Così come non può essere la soluzione per chi soffre di condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile, ilo la diverticolite. In caso di nausea, malessere, diarrea o ...Possiamo seguire una dieta equilibrata e soffrire lo stesso di gastrite o di; possiamo svolgere costantemente attività fisica e non riuscire a perdere peso; possiamo dedicare .... sindrome dell'intestino irritabile;. diarrea;. stipsi;. dolori addominali crampiformi. Esistono dei rimedi È buona cosa seguire un regime alimentare adeguato, magari ...

Reflusso gastroesofageo: i cibi da evitare, i rimedi, le abitudini da perdere Corriere della Sera

Un disturbo di cui occasionalmente soffre il 20% degli italiani, ma che può diventare serio e aumentare il rischio di tumore. I cibi da evitare ...Tutto concorre all’evento patologico. Possiamo seguire una dieta equilibrata e soffrire lo stesso di gastrite o di reflusso gastroesofageo; possiamo svolgere costantemente attività fisica e non ...