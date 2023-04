Raimondi | il guerriero che ha sognato e realizzato l’Atalanta fin da bambino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) La storia di Cristian: dalla Curva Nord alla prima squadra fino alla consacrazione concome esempio e leader Chi vuole diventare calciatore ha come sogno quello di vincere trofei su trofei, poi ci sono delle meravigliose eccezioni che invece desiderano giocare nella loro squadra del cuore al di là del talento, essere addirittura capitano rappresentando il DNA storico e culturale della maglia. Casacca donata da suo papà prima, indossata da adolescente sugli spalti e poi portata in campo tramite dedizione e responsabilità. Un nome per racchiudere questo concetto nel? Cristian. Classe 1981 di San Giovanni Bianco, prodotto del settore giovanile nerazzurro e soprattutto tifoso atalantino che alternava sedute a Zingonia con la Primavera a domeniche piene d’amore in Curva. Il suo ...