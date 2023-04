Radio Italia Live 2023 | il 20 maggio torna il mega concerto a Milano in diretta su TV8

... "L'è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". L'inizio del Concertone è previsto alle 15:15 in diretta su Rai 3 e Rai2 . L'intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay. ...In diretta su Rai3 , Rai2, RaiPlay e Rai, a presentare la maratona musicale sarà per la sesta volta consecutiva Ambra Angiolini assieme alla new entry Fabrizio Biggio , spalla di ...... un appuntamento trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai2, RaiPlay e Rai. LItalia e' una ...

Radio Italia Music Week: quanta musica fresca nella nuova puntata! Radio Italia

Le sorelle Iezzi, dopo le anticipazioni degli ultimi giorni, hanno svelato le collaborazioni del disco “Per sempre”, in uscita il 12 maggio ...La canzone, Disco Italia fino a giovedì scorso, è il brano più trasmesso nell’ultima settimana, ma anche il più acquistato in Italia. Posizioni altissime anche per i nuovi album di entrambi gli ...