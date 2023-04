Questo clima di attesa spasmodica della festa non ha fatto bene al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) Cesare – Caro Guido che peccato per lascudetto rimandata. Eravamo tutti pronti, giocatori in campo e in panchina, tifosi dentro e fuori lo stadio, per strada e sul divano. Ilha giocato complessivamente una buona partita anche se non è sicuramente stato ilbrillante e devastante di alcune settimane fa. Ma purtroppo abbiamo pareggiato una partita che meritavamo sicuramente di vincere. Guido – Hai ragione. È bastata una disattenzione con Osimhen lasciato da solo stranamente in marcatura sulla nostra fascia sinistra su Dia mentre tutti gli altri aspettavano un cross in area. Il giocatore granata lo ha saltato con un tunnel, si è accentrato e ha realizzato con un tiro a giro. Nessuno ha raddoppiato la marcatura e tutti lenti anche nell’accorciare e ad uscire a chiuderlo. Forse il cambio di Juan Jesus per Oliveira ...