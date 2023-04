Quando il Napoli può vincere lo scudetto | tutte le combinazioni

(Di domenica 30 aprile 2023)- Festa rimandata per il, a cui non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente lononostante il ko della Lazio in casa dell'Inter. I ...

Solo un pari per la Juventus a Bologna . Daha ritrovato i 15 punti in classifica, almeno momentaneamente, la squadra bianconera non ha ...la mancata vittoria dello scudetto da parte del, ...- Festa rimandata per il, a cui non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente lo scudetto nonostante il ko della Lazio in casa dell'Inter. I biancocelesti sono ora a - 18 con ...Un abbraccio caloroso alla squadra che strappato un punto al, e anche qualche coro di troppo. I tifosi della Salernitana avevano già iniziato a festeggiare alle 17,il gol di Boulaye Dia ha costretto i napoletani a posticipare il sogno scudetto . ...

Quando vince lo Scudetto il Napoli dopo il pareggio con la ... Sport Fanpage

Dopo il pareggio contro la Salernitana, la festa scudetto del Napoli è stata rimandata ... Non mi è piaciuta quella fase della partita, quando l'Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli.Il pari con la Salernitana al Maradona ha rimandato la festa della squadra di Spalletti, che deve ancora attendere per celebrare il suo terzo tricolore ...