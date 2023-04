Pupo va in Russia al “festival” di Putin Coro di proteste Albano | “Io ho rifiutato”

(Di domenica 30 aprile 2023) Enzo Ghinazzi, in arte, è al centro della polemica. Perchè ha accettato di andare ina fare da giurato al 'Road to Yalta',di musica internazionale in programma a Mosca e la cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino. Ma la sue adesione a quello che viene definito il "di", per dimostrare che "non tutti gli artisti sono con gli Usa", sta sollevando un diluvio di polemiche. "Non dica che è lì a nome dell'Italia", ha scritto Alessandro Sallusti su "Libero"

è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in'. E sottolinea: 'Ma più che rimanere perplesso ...E tra queste anche quella di Al Bano Carrisi, un altro artista molto apprezzato in: 'Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per. Non so cosa ci sia dietro e non lo ...... la reazione alla carneficina di Uman: 'Anche la Crimea obiettivo della controffensiva'vola ... Lo ha reso noto il governatore della provincia annessa alla, Mikhail Razvozhayev, secondo il ...

Il cantante sarà ospite di una trasmissione russa, la partecipazione dell'artista all'evento rischia di diventare un'incidente diplomatico ...Il cantante pugliese ha commentato la decisione del suo collega di andare a esibirsi a Road to Yalta, considerato il Sanremo russo: «Non me la sento finché questa è la situazione» ...