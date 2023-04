Pupo «ospite» al Sanremo russo | dalle critiche di Al Bano al dietrofront «non per le polemiche»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 30 aprile 2023) Il cantante toscano, annunciato come special guest del festival Road to Yalta, ha cambiato idea: «Non partirò per Mosca. Il motivo lo spiegherò più avanti». Continua la discussione intorno al video promozionale in cui canta Bella Ciao con il presentatore dello show. Il collega pugliese lo bacchetta: «Inopportuno adesso fare le star in Russia»