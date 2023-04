Pupo non va più a Mosca | “È successo l’imprevedibile | vi spiegherò più avanti”

(Di domenica 30 aprile 2023)non andrà più ae non parteciperà più come giudice al “Sanremo” russo. Lo annuncia lo stesso Enzo Ghinazzi a Dagospia: “Èsulla mia partecipazione al festival ‘Road to Yalta’. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo verso il Belgio, ho deciso di non partire per. Il motivo? Non certo per le polemiche e per tutto ciò che è accaduto in questi giorni ma per un fatto che vipiù. Sono molto chiaro con tutti…”, ha detto. La vicenda è montata nelle scorse ore, quando era arrivata la notizia che il cantante avrebbe partecipato come giurato al festival di musica internazionale ‘Road to Yaltà ala cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino. Sui ...

Pupo a Dagospia, non andrò più a Mosca

