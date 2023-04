Pupo nella giuria di un festival musicale in Russia

è indicato come 'special guest', così come risaltahomepage del sito dell'evento. Per la finale del 2 maggio, è stato allestito un teatro con 6mila posti: dal 2014, anno dell'occupazione, ...Lo dice senza troppi giri di parole cheal Cremlino non lo condivide per niente. Al Bano Carrisi confessa di essere rimasto basito appena appresa la notizia del collegagiuria del Sanremo russo che, addirittura nello spot del ...E quando sarà il momento opportuno, sarò ben felice di fare due concerti per festeggiare la pace: uno a Kiev e unoPiazza Rossa di Mosca'. Anche nel 2021fece da giurato e si esibì Il '...

Pupo al Cremlino, è tra i giurati del Sanremo russo, sui social canta "Bella Ciao" RaiNews

Pupo torna come giurato all'interno di un festival musicale in Russia, al quale aveva partecipato anche in precedenza.La notizia di Pupo ospite nel programma russo "Road to Yalta" ha suscitato forti polemiche. Anche Al Bano 'condanna' la scelta del collega ...