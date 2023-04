Pupo in Russia a “Sanremo” | Al Bano svela il retroscena

(Di domenica 30 aprile 2023)sarà inil 2 maggio per prendere parte alla giuria di Road to Yalta, festival che si celebra presso il Teatro del Cremlino. Il programma prevede canzoni patriottiche di vario genere e la scelta del cantante di Gelato al cioccolato ha destato non poche polemiche tra pubblico e colleghi.in: Alpolemico È ufficiale, il 2 maggio 2023sarà al Road to Yalta, festival che, tra le altre cose, propone di portare avanti la propaganda russa. Con la guerra in Ucraina che prosegue senza sosta e il tesissimo clima globale, la scelta del cantante italiano non poteva che destare una vera e propria bufera mediatica. Annunciato come ospite d’eccezione della serata finale, canterà e si siederà in giuria, ascoltando tutte le esibizioni nell’arena da seimila posti ...

in: Al Bano polemico. È ufficiale, il 2 maggio 2023sarà al Road to Yalta , festival che, tra le altre cose, propone di portare avanti la propaganda russa. Con la guerra in Ucraina ...... anche in virtù della posizione che il governo ha assunto nei confronti dell'invasione dell'Ucraina da parte della. E anche perché nel video di presentazioneduetta sulle note di 'Bella ...Dal suo entourage fanno sapere cheha scelto di cantare ine in tutti gli stati ex sovietici a prescindere dalla situazione politica. Lo ha fatto in Ucraina ma pure in Georgia, che non ha ...

Pupo in Russia per fare il giurato al Festival “Road to Yalta”, critiche sui social:… Il Fatto Quotidiano

Bella ciao. È questo il brano che Pupo canta nel video promozionale per il Festival patriottico del Cremlino, Road to Yalta, considerato il Sanremo russo, a cui prenderà… Leggi ...«Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui ...