Pupo | il cantante ci ripensa e non andrà al festival putiniano | ' È accaduto un fatto'

(Di domenica 30 aprile 2023) Mosca sì, anzi no: non si capisce bene il perché:nonpiù a Mosca per partecipare, in qualità di giurato, alla finale delRoad to Yalta prevista al Cremlino il 2 maggio. Lo rivela ...

... non si capisce bene il perché:non andrà più a Mosca per partecipare, in qualità di giurato, alla finale del festival Road to Yalta prevista al Cremlino il 2 maggio. Lo rivela ilin un ...Non posso rispondere per. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono ... Ilpugliese , insomma, è convinto che non sia concepibile andare a esibirsi in un Paese come la ...Roma, 30 apr.non sara' a Mosca il 2 maggio, dove era atteso come giurato al festival Road to Yalta prevista al Cremlino. E quanto rivela lo stessoin un messaggio a Dagospia. Ho deciso di non partire ...

Pupo in giuria al "Sanremo" russo, il cantante ospite d'onore al Cremlino: ad aprire l'evento "Bella ciao" Open

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Dopo le polemiche scaturite dall'annuncio del cantautore, giurato del Road to Yalta in programma al Cremlino il 2 maggio, è arrivato il dietrofront. Non ci sarà ...