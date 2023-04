Pupo ci ripensa | “Non andrò più a Mosca ma non per le polemiche”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi èstesso a entrare nella vicenda con un vocale inviato a Dagospia in cui annuncia che non parteciperà più al Sanremo russo, al quale era stato invitato come "ospite speciale" tra la giuria della ...Dopo le polemiche dei giorni scorsi èstesso a entrare nella vicenda con un vocale inviato a Dagospia in cui annuncia che non parteciperà più al Sanremo russo, al quale era stato invitato come "ospite speciale" tra la giuria della ...

Pupo ci ripensa: “Non vado più a Mosca” QUOTIDIANO NAZIONALE

Pupo non andrà più a Mosca per partecipare, in qualità di giurato, alla finale del festival Road to Yalta prevista al Cremlino il 2 maggio.Pupo rinuncia alla Russia. Dopo le polemiche per la partecipazione del cantante toscano - molto amato al pari di altri artisti italiani come ad esempio Al Bano e i Ricchi e Poveri in Russia e in tutti ...