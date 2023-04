Pupo al festival di Putin? Ecco lo spot | agghiacciante quale brano canta

(Di domenica 30 aprile 2023) Infuria la polemica su. E non solo sui social. Infatti il 2 maggio ilnte sarà nella giuria di Road to Yalta, ilmusicale del Cremlino, una sorta di Sanremo russo. Insomma,per Vladimir, per lo zar sanguinario, per il criminale di guerra. Il tutto alla quinta edizione della kermesse dove, così come si legge sul sito ufficiale "le canzoni sovietiche sulla guerra verranno eseguite in diverse lingue del mondo in duetto con le star del palcoscenico russo".è indicato come "special guest", così come risalta nella homepage del sito dell'evento. Per la finale del 2 maggio, è stato allestito un teatro con 6mila posti: dal 2014, anno dell'occupazione, ilsi teneva in Crimea, location quest'anno non praticabile ...

Lo dice senza troppi giri di parole cheal Cremlino non lo condivide per niente. Al Bano Carrisi confessa di essere rimasto basito ... addirittura nello spot delcanta Bella Ciao . 'Non so ...Leggi anche Raid ucraino a Sebastopoli, la reazione alla carneficina di Uman: 'Anche la Crimea obiettivo della controffensiva'vola al Cremlino e scoppia il caso dela Mosca: 'Special ...È il video promozionale delpatriottico del Cremlino , Road to Yalta, con(Enzo Ghinazzi), protagonista. L'artista italiano aveva partecipato alla kermesse canora nel 2021. Le edizioni ...

Roma, 29 apr. – Il cantante Pupo, molto famoso in Russia, farà da giurato al ‘Road to Yalta’, festival di musica internazionale in programma a Mosca e la cui finale è prevista il… Leggi ...Pupo andrà in Russia per fare da giurato al festival musicale "Road to Yalta". Ad annunciarlo in via ufficiale i canali social della kermesse. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e risch ...