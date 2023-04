Il video agghiacciante mostra il momento in cui il mezzo che trasporta personale militaresu un tornante e si ribalta. Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle Schianto ...L'impatto è stato violento e ilha riportato danni ingenti. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, stanno ancora ricostruendo la dinamica e le cause. ...Il video agghiacciante mostra il momento in cui il mezzo che trasporta personale militaresu un tornante e si ribalta. Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle Schianto ...

Pullman sbanda su un tornante e finisce nella scarpata: due morti e 44 feriti, il video choc dell'incidente leggo.it

Due persone sono morte e 44 sono rimaste ferite a causa di un incidente provocato dal ribaltamento di un autobus avvenuto su una ripida strada di montagna in Turchia. Il video agghiacciante mostra il.