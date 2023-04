Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 30 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 1 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Puglia, maltempo: allerta per temporali Noi Notizie

