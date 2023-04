Psichiatra uccisa | l’ultimo saluto delle figlie | «Un mostro ti ha portato via Eri azione e passione | la nostra eroina»

(Di domenica 30 aprile 2023) «La mia mamma era, era. Mi ha sempre insegnato che ci sono cose su cui non abbiamo controllo ma anche a individuare un piccolo aspetto su cui possiamo avere margine d’. Ho cercato in ogni modo di trovare un pensiero per andare avanti. Non trovavo niente che mi desse pace, poi ho capito che sei un’e che avevi una risposta per tutto». Con queste toccanti parole, Alice, la figlia maggiore, ha voluto dare l’addio pubblico alla madre Barbara Capovani, lamorta il 23 aprile in seguito a un’aggressione lo scorso 21 aprile, per la quale è indagato il suo paziente Gianluca Paul Seung. Dall’Università la Sapienza di Pisa ha aggiunto: «Mia madre ha passato la vita ad aiutare gli altri, ha dato un pezzetto di puzzle a ognuno di noi ogni volta che è stato necessario. Ognuno ...

Infine, anche il compagno Michele Bellandi, trattenendo le lacrime, ha dato il suo saluto pubblico alla. L'uomo ha detto di sentirsi "sollevato perché la più grossa preoccupazione era ...Erano centinaia le persone che hanno ascoltato alla commemorazione all'Univerisità di Pisa le parole della figlia maggiore Barbara Capovani , laa Pisa da un ex paziente .

All'Università la Sapienza di Pisa la commemorazione in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente ...