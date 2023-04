Psg-Lorient | clamoroso gol di Mbappé | Mvogo si ferma e lui segna a porta vuota

(Di domenica 30 aprile 2023) Incredibile quanto successo in Psg-: il portiere ospite pensa al fischio dell’arbitro eIncredibile quanto successo in Psg-: il portiere ospite pensa al fischio dell’arbitro e. Nessun fischio e gol regolare,probabilmente ha sentito qualche rumore dai tifosi e ha posizionato il pallone a terra. Lesto l’attaccante a prendere il pallone ere. Il Psg ha poi perso 3 a 1 in casa.

È accaduto nella giornata odierna, nella sfida tra, terminata con la vittoria degli ospiti. Per ilgol del francese. Il tutto sarebbe da attribuire ad un fallo, con il portiere ...La partitadi domenica 30 aprile 2023 in diretta: Mbappé risponde a Le Fee ma ci pensano Yongawa e Dieng a dare il successo gli ospiti PARIGI " Domenica 30 aprile al Parco dei Principi andrà in ...Frena il Paris Saint - Germain contro il, termina 1 - 3 la sfida valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23. La squadra parigina resta in vetta a quota 75, gli ospiti tornano alla vittoria conquistando la decima posizione ...

Incredibile in PSG-Lorient: Mvogo si ferma pensando a un fischio, Mbappé segna a porta vuota TUTTO mercato WEB

La capolista, in 10 dal 20' per l'espulsione di Hakimi, perde per la terza volta in un mese e mezzo al Parco dei Principi. Finisce 3-1, decidono le reti di Le Fee, Yongwa e Dieng. Per i padroni di cas ...Quanto manca al Psg per vincere la Ligue 1 I punti per l'aritmetica vittoria del campionato 2022-2023 Alla 33esima giornata di Ligue 1, siamo ormai prossimi al momento dei verdetti: quando il Paris S ...