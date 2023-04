Psg-Donnarumma | ora cambia tutto | lo scenario è inquietante

Bastano quindici minuti agli ospiti per sbloccare il risultato al Parco dei Principi : è Le Fee che ricevendo bene da Faivre , spiazzacalciando sotto al sette. Al 29esimo è poi Mbappe a ...Presentazione del match QUI- Tra i palicon Marquinhos, Danilo Pereira e Sergio Ramos a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterna spazio ad Hakimi a destra e Bernat a sinistra ...Le probabili formazioni di- Lorient(3 - 5 - 2):; Pereira, Ramos, Marquinhos; Hakimi, Ruiz, Vitinha, Verratti, Mendes; Mbappe, Messi. LORIENT (3 - 4 - 3): Mvogo; Le Goff, Meite, ...

Psg, Donnarumma sulle critiche: "Ingiuste, ma non mi fanno niente" Corriere dello Sport

Parigi, 30 apr. – (Adnkronos) – Il Parco dei Principi si è trasformato in un tabù per il Paris Saint Germain. I parigini hanno perso la terza delle ultime quattro partite giocate in casa, cedendo per ...Frena il Paris Saint-Germain contro il Lorient, termina 1-3 la sfida valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23. La squadra parigina resta in vetta a quota 75, gli ospiti tornano alla vittori ...