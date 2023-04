Probabili formazioni Udinese-Napoli | trentatreesima giornata Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 aprile 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato. I bianconeri, visti i recenti risultato, hanno bisogno di una vittoria per smuovere un po’ la sua classifica. Gli azzurri invece, hanno praticamente già vinto il campionato, e fuori da tutte le coppe, potrebbero anche staccare la spina da qui a giugno. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 4 maggio nella cornice della Dacia Arena; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Andrea Sottil e Luciano Spalletti.– Sottil dovrebbe confermare Nestorowski in attacco con Pereyra alle sue spalle, mentre sono finiti ko Success e ...

Como - Palermo è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B e si gioca lunedì:, pronostici, tv e streaming. Forse in questo momento se la passa meglio il Como, che viene da tre risultati utili di fila. Parliamo di pareggi per la squadra di Longo che ha ...Fiorentina - Sampdoria,e dove vederla in TVLa sfida di oggi è un'esclusiva di DAZN. Ecco ledi Fiorentina - Sampdoria:FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; ...Ledi SPAL - Perugia SPAL (4 - 3 - 1 - 2): Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli, Contiliano, Prati, Maistro, Nainggolan, Moncini, La Mantia. Allenatore: Massimo ...

Bologna-Juventus è il posticipo domenicale delle 20.45 valido per la 32esima giornata di Serie A: al Dall'Ara i bianconeri sono a caccia di punti in chiave Champions dopo tre sconfitte consecutive. Al ...In un Druso tutto esaurito ormai da giorni, il Genoa sfida lunedì 1 maggio alle 15 il Sudtirol, sorpresa del campionato. Bisoli e Gilardino sono subentrati a stagione in corso e hanno risolto i proble ...