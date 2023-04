Probabili formazioni Sassuolo-Empoli | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Sfida Bajrami-Berardi

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) La serie a non si ferma nemmeno oggi domenica 30 aprile 2023, ed è pronta a scendere in campo con le partite del 32esimo turno. Una giornata ricca di sfide entusiasmanti, che potrebbe già veder trionfare il Napoli di Luciano Spalletti, capolista indiscussa del torneo. Ma concentriamoci anche sulle altre partite in programma e specialmente su quelle delle 15.00.ed, infatti, si sfideranno al Mapei Stadium nel primo pomeriggio. I neroverdi accoglieranno gli azzurri toscani in un incontro che si prospetta entusiasmante. Partiamo proprio dai padroni di casa guidati da mister Alessio Dionisi. Sin qui il suosta viaggiando e ha viaggiato a un buon ritmo: 13esimo posto in classifica, con 40 punti raccolti. Nelle ultime gare sono arrivate 2 sconfitte, contro Salernitana e Hellas Verona, e una vittoria contro la ...