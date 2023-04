Probabili formazioni Inter-Lazio | le ultime sul match di San Siro

(Di domenica 30 aprile 2023), lesulle scelte di Inzaghi e Sarri in vista deldi oggi a SanLedi, bigche andrà in scena a Sanalle ore 12.30 e che aprirà questa domenica della Serie A.(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LeSport [ 30/04/2023 ] Lecce, via a una settimana molto importante: prima la Juve, poi il Verona Sport [ 30/04/2023 ] Basket, Napoli regala i playoff alla Happy Casa. Oggi l'...LeSport [ 30/04/2023 ] Lecce, via a una settimana molto importante: prima la Juve, poi il Verona Sport [ 30/04/2023 ] Basket, Napoli regala i playoff alla Happy Casa. Oggi l'...LeSport [ 30/04/2023 ] Lecce, via a una settimana molto importante: prima la Juve, poi il Verona Sport [ 30/04/2023 ] Basket, Napoli regala i playoff alla Happy Casa. Oggi l'...

Sfida salvezza in scena allo Zini di Cremona alle 15.00 di oggi, domenica 30 aprile. In campo contro la Cremonese penultima scenderà infatti il Verona che occupa una posizione più su in classifica. La ...A San Siro il lunch match con vista Champions League tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Maurizio Sarri ...