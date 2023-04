Probabili formazioni Inter-Lazio | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Correa in pole per una maglia dal 1?

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Nella giornata odierna, domenica 30 aprile,si affronteranno nella 32esima giornata di Serie A. Una gara di fondamentale importanza per le due compagini, che si giocherà a partire dalle 12.30 a San Siro. Si prospetta un clima caldissimo e a essere favoriti sono proprio i padroni di casa, che dovranno necessariamente rispondere presente per non abbandonare la lotta per un posto in zona Europa. Dopo le gare di ieri, infatti, la Beneamata è stata “cacciata” dai gradini più alti della parte sinistra della classifica. Attualmente gli uomini di Simone Inzaghi si ritrovano al settimo posto a un punto dall’Atalanta. Tanti iin casa nerazzurri. Onana certo del posto fisso in porta. In difesa i trepreti saranno Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, sulle fasce,o ...