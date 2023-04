Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Sottil e Gonzalez favoriti | torna Sabiri dal 1??

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Ora o mai più. A sette giornate dalla fine ladeve assolutamente vincere contro lase vuole continuare a sperare nella salvezza. Ma la partita in programma oggi al Franchi di Firenze (fischio d’inizio ore 18, arbitra Antonio Giua di Olbia) è tutt’altro che semplice. Di fronte, infatti, i blucerchiati si troveranno una Viola decima in classifica e vogliosa di riscattare il brutto ko di Monza della settimana scorsa. Un 3-2 al quale ha fatto seguito il pareggio in Coppa Italia con la Cremonese, valso la qualificazione alla finale del 24 maggio contro l’Inter. La speranza degli uomini di Dejan Stankovic è che quei 90? in più nelle gambe della squadra di Vincenzo Italiano pesino. E tanto. Così da rendere meno arduo il compito della Samp, che con tre punti salirebbe a quota 20 e supererebbe la Cremonese al penultimo posto in classifica, ...