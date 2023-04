Probabili formazioni Bologna-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Saràad andare a concludere la 32a giornata della Serie A 2022-2023. Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena un match quanto mai delicato che metterà sul piatto tre punti di capitale importanza. I bianconeri, giova ricordarlo, sono reduci da tre sconfitte di fila e vanno a fare visita ai rossoblù per provare a rilanciarsi. Se la compagine allenata da mister Max Allegri vorrà mantenere una posizione comoda nella zona Champions sarà chiamata all’impresa al Dall’Ara. La formazione bianconera non sarà semplice da assemblare. Tra assenze e giocatori reduci dal pesante match di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di giovedì, il tecnico livornese dovrà centellinare le forze dei suoi. Dall’altra parte, invece, ilvuole proseguire nel suo campionato di alto livello. Mister Thiago Motta ha sempre proposto una ...