Primo Maggio | festa del lavoro che non c’è

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilè da sempre una giornata significativa per l’Italia, in cui si celebra proprio ladele dei lavoratori. Considerando che, come recita ilarticolo della nostra Costituzione “L’Italia è una Repubblica fondata sul“, di questi tempi in cui il suddetto sembra scarseggiare e perdere sempre di più validità, il tema della precarietà merita decisamente una riflessione in una giornata come questa. Non sembra contraddittorio affermare che il nostro Bel Paese si basi su una delle condizioni fondamentali del genere umano mentre la disoccupazione continua a dilagare ai massimi storici (8% secondo l’ISTAT)? Qual è il problema da individuare? In Italia non c’è. Perché? Se volessimo interrogarci sulle ragioni che portano ad ...