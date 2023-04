Primo Maggio | ecco come nasce la festa del Lavoro

(Di domenica 30 aprile 2023) Ognisi onorano quanti hanno lottato per i diritti sul. Quella di questa giornata, fra le feste non religiose, è una delle più celebrate al mondo

Si è tenuta oggi, domenica 30 aprile, l'ultima conferenza stampa prima dell'edizione 2023 del Concerto deldi Roma. Nel backstage di piazza San Giovanni, oltre ai rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, hanno incontrato la stampa la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, che scalderà la platea del ...Si tratta di una serie di bandi , dei quali è stato pubblicato ilrelativo all'inserimento di ... cioè il 29alle ore 23:59:59 . Ecco di seguito i requisiti da rispettare per candidarsi al ...Avrà un sapore amaro quest'anno la Festa dei Lavoratori a Cuba. Il corteo previsto per ilall'Avana, che ogni anno coinvolge milioni di persone, è stato annullato. Tutta colpa della penuria di benzina che sta paralizzando l'economia dell'isola. Da qualche settimana ci sono ...

Primo Maggio «caldo» contro la provocazione del «Decreto lavoro» Il Manifesto

Tutto pronto per la 33esima edizione del Concertone del Primo Maggio, che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. A presentare la lunga maratona musicale di nove ore al via dalle ore 15:15 alle ...