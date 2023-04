Primo Maggio a Taranto | un evento che non è solo di musica

I centri di raccolta Ama per il conferimento dei rifiuti ingombranti , elettrici, elettronici e particolari resteranno chiusi nella giornata di lunedì. L'apertura al pubblico riprenderà, negli orari consueti, dalla mattina di martedì 2. Per attività di manutenzione straordinaria interna, movimentazione di attrezzature e ...È disponibile il nuovo libro di Pasquale, 50 ANNI DI GUERRA AL SALARIO . È un libro composto da brevi pezzi di storia economica, anche di una sola pagina, puntuali e circostanziati. Pasquale non fa l'...Il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, era al comando del velivolo precipitato in Val Torre (Fvg). Annullato il tradizionale evento dell'Aeronautica delCordoglio delle istituzioni per la morte di Alessandro Ghersi, pilota 34enne delle Frecce Tricolori, una delle due vittime dell'incidente che ha fatto precipitare un aereo ultraleggero ...

Sull’isola del lago d’Iseo una rassegna dedicata alla specialità gastronomica tipica con visite guidate, banchetti per l’assaggio e musica dal vivo. Aperti i musei del capoluogo ...Il Primo maggio è una delle date-totem della sinistra, con il consueto concertone organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni.