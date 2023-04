Prigozhin tenta di arruolare nel Gruppo Wagner il ' macellaio di Mariupol'

Lo scrive il think tank americano Institute for the Study of war, aggiungendo tuttavia che l'offerta, fatta dain una intervista, potrebbe anche essere sorta di presa in giro per umiliare ...... chedi aprire un varco e sfondare la linea nemica. Il terzo gruppo delle forze viene ... Si stima che dei circa cinquantamila prigionieri reclutati dal gruppo mercenario di Evgeny, quasi ...Il rischio è di sopravvalutare queste affermazioni contraddittorie, anche se di certoha ... Oppure, ancora una volta, sidi creare una cortina fumogena per disorientare il nemico che ...

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha offerto la posizione di primo vice comandante del suo gruppo di mercenari al generale russo Mikhail Mizintsev, tristemente noto come il «macellaio di Mariup ...L’esercito russo ha lanciato ieri più di una dozzina di missili da crociera su Kiev, in Ucraina centrale e al Sud uccidendo civili. 23 i morti nel condominio di nove piani colpito dai missili a Uman, ...