Presunta causa dei problemi Rabona Mobile e nuova disattivazione offerta non funzionante

(Di domenica 30 aprile 2023) Perché continuano a non essere risolti i ben notidi connessione di rete e invio di SMS? Dopo settimane di malfunzionamenti dei servizi, l’operatore continua a non fornire nuovi dettagli sulla situazione dei suoi clienti. Al contempo tuttavia, su un gruppo Facebook di utenti con SIM del vettore, è comparso un presunto feedback ricevuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), alla richiesta di delucidazioni sulla vicenda. Nel già citato post interno ad un gruppo Facebook dedicato ai clienti, ecco che l’Autorità avrebbe chiarito che la vera natura deirisiederebbe in un contenzioso con il fornitore della rete di Vodafone per inadempimenti contrattuale. Tutti gli attori di questa vicenda sarebbero ...

Meglio additare la corruzione politica qualedi tutti i mali, prima che a qualcuno non ... Tutto, pur di non mettere in discussione i vizi storici di un Paese malato difurbizia, spesso ...... quando, nel 1930, scoprì con un astrografo di 13 pollici ciò che venne allora definito Pianeta X: il corpo celeste ipotizzato agli inizi del Novecento perché si cercava ladella...Quegli interventi militari, allora come oggi, furono giustificati con il pretesto di una... Adella sua natura dura e del pericolo immediato, la violenza politica rimane ancora, spesso, ...

Problemi Rabona Mobile: spunta la causa della sospensione graduale dei servizi TelefoniaTech.it

Perché continuano a non essere risolti i ben noti problemi Rabona Mobile di connessione di rete e invio di SMS Dopo settimane di malfunzionamenti dei servizi, l’operatore continua a non fornire nuovi ...TORINO - Torino, arrestati dai Carabinieri i due presunti autori del tentato omicidio in corso Svizzera lo scorso 29 marzo.