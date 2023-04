Premier League LIVE dalle 15 | il ManCity può prendersi il primo posto | sfida a distanza United-Newcastle | Estero

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-30 14:01:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Roberto De Zerbi è stato l’uomo copertina del sabato di: il suo Brighton ha vinto 6-0 col Wolverhampton e l’allenatore italiano si è preso gli applausi di tutta l’Inghilterra. Oggi la 34a giornata continua con altre cinque partite: alle 15 sono in programma tre gare con il Manchester City che giocherà in casa del Fulham e in caso di vittoria scavalcherebbe l’Arsenal prendendosi il; alla stessa oratra lodi ten Hag e ilche si stanno giocando il terzo:i Red Devils ospiteranno l’Aston Villa e i bianconeri giocheranno in casa contro un Southampton ultimo e a -6 dalla zona ...

Liverpool - Tottenham è una partita valida per la trentaquattresima giornata die si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Una sorta di spareggio per l'Europa tra due grandi deluse di questo campionato. Non si può riassumere meglio lo scontro ...Commenta per primo Il Bayern Monaco vuole Ollie Watkins dell' Aston Villa , secondo The Sun il calciatore inglese sarebbe il sostituto mai arrivato dopo l'addio di Robert Lewandowski.... salvo una recente qualificazione europea, non sono tuttavia riuscite a cancellare la reputazione di " yo - yo club ", ossia quelle squadre che oscillano tra lae la Championship, ...

L’Arsenal ci ha provato ma sta perdendo la Premier League Il Post

Da martedì 2 a giovedì 4 maggio nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. In Inghilterra sono in programma tre recuperi, mentre in Germani ...Manchester United - Aston Villa: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentaquattresima giornata di Premier League 2022/23 in programma alle 15.00.