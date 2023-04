Premier League 2022 23 | Incredibile ad Anfield | il Liverpool ritrova la vittoria all’ultimo istante Tottenham battuto 4-3

(Di domenica 30 aprile 2023) Illa vince, vana la rimonta del, termina 4-3 adla 34esima giornata di/23. I Reds restano in quinta posizione con 56 punti, stallano in sesta invece gli ospiti a quota 54. Bastano i primi quindici minuti di gioco alla formazione di Klopp per portarsi su un triplo vantaggio: Jones sblocca il risultato al terzo minuto di gioco con un gran rasoterra, è poi Luis Diaz due minuti più tardi a raddoppiare grazie all’assist di Gakpo. Il numero 23 tenta la conclusione dall’interno dell’area, insaccando il suo destro alle spalle di Forster. Al 15esimo è invece Salah ad arrivare al gol, trasformato su rigore. L’egiziano non sbaglia dal dischetto e firma il 3-0 calciando sotto la traversa. Sul ...

Commenta per primo Il Manchester City vola in testa alla classifica, superando momentaneamente l'Arsenal in vetta alla Premier League. Ma i titoli se li prende, come sempre, Erling Haaland. Con la realizzazione odierna del tiro dal dischetto, l'attaccante norvegese ha centrato i 34 gol stagionali in campionato, eguagliando il record di gol in una stagione di Premier League raggiungendo Alan Shearer e Andy Cole a quota 34 reti. Grazie alla vittoria per 2-1 in trasferta contro il Fulham i Citizens hanno ripreso la vetta della classifica ai danni dell'Arsenal.

