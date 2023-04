Premier | Il City è in testa ed Haaland scrive la storia Ok United e Newcastle | LIVE Liverpool-Tottenham 3-2

...decisivo di Alvarez per il sorpasso all'Arsenal LONDRA - Domenica 30 aprile a Craven Cottage andrà in scena Fulham - Manchester, gara valida per la trentaquattresima giornata della...C'è una nuova capolista inLeague. Vincendo per 2 - 1 sul campo del Fulham il Manchesterha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei Gunners, che hanno giocato una ......00 Salernitana - Fiorentina 21:00 Verona - Inter 21:00 Lazio - Sassuolo 21:00 Monza - Roma 21:00 Milan - Cremonese CALCIO -LEAGUE 21:00 Liverpool - Fulham 21:00 Man.- West Ham CALCIO - ...

Premier League, Haaland show: record di gol in una stagione e City primo Tuttosport

C'è una nuova capolista in Premier League. Vincendo per 2-1 sul campo del Fulham il Manchester City ha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei Gunners, ...La squadra di Guardiola passa in trasferta e scavalca l'Arsenal. Il norvegese, al 34° centro in campionato, eguaglia Cole e Shearer. Vincono anche United e Newcastle ...