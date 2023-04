Premier | Il City è in testa ed Haaland scrive la storia Ok United e Newcastle | LIVE Liverpool-Tottenham 1-0

L'inevitabile sorpasso è arrivato: il Manchesterha scavalcato l'Arsenal, ed è in testa allaLeague. Dopo aver trionfato mercoledì nello scontro diretto, la squadra di Guardiola ha battuto il Fulham 2 - 1 a domicilio ed ora è a +1 sui ......00 Salernitana - Fiorentina 21:00 Verona - Inter 21:00 Lazio - Sassuolo 21:00 Monza - Roma 21:00 Milan - Cremonese CALCIO -LEAGUE 21:00 Liverpool - Fulham 21:00 Man.- West Ham CALCIO - ......Devils hanno battuto di misura l' Aston Villa all'Old Trafford nella 34esima giornata della... Vince anche il Manchester, che si è imposto 2 - 1 in casa del Fulham : dopo tre minuti ...

Premier League: il City vince e sorpassa l’Arsenal, tutto facile per lo United - Sportmediaset Sport Mediaset

Il record di gol in una singola stagione di Premier League da oggi non appartiene più solo ad Alan Shearer e Andy Cole. Grazie al rigore che ha aperto la sfida in casa del Fulham, battuto 2-1 del Manc ...La squadra di Guardiola vince in casa del Fulham ed è primo con una partita in meno. Il norvegese eguaglia Cole e Shearer come miglior realizzatore in una stagione. Ok United, Newcastle e Bournemouth ...