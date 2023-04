Preghiera del mattino del 30 Aprile 2023 | “Aiutami a stare con Te”

... che segna la finemese sacro islamicoRamadan, in molte parti della Regione autonoma ... compresi gli anziani, di tenere riunioni difestive nelle loro case, e non sono state fatte ...... bimbo appena nato e trovato nella 'Culla per la vita'Policlinico di Milano. In una lettera, ... Caritas ambrosiana ha espresso il 'dolore più profondo per quanto accaduto' e una 'per la ...... domenica 30, natualmente anche Alessano, la cittò di don Tonino Bello, per un incontro con Stefano Bello, nipotevescovo e membro della Fondazione Don Tonino Bello. Poi laal cimitero ...

Preghiera del Mattino VENERDI 28 APRILE 2023 Lodi Venerdì ... La Luce di Cristo

Oggi, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 60^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, istituita nel 1964 da san Paolo VI, sul tema ‘Vocazione: ...Nel Pavese è molto sentita dai fedeli la devozione popolare del mese di maggio dedicato alla Madonna, con vari momenti di preghiera, dalle processioni ai pelleg ...