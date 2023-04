Predappio | un centinaio di nostalgici del fascismo riuniti per commemorare la morte di Mussolini

(Di domenica 30 aprile 2023) Undi persone si sono riunite aperladi Benito, avvenuta il 28 aprile 1945. Intorno alle 10.30 il gruppo didelsi sono mossi in corteo, partendo dalla piazza antistante la chiesa di Sant’Antonio, per percorrere i due chilometri scarsi che la separano dal cimitero di San Cassiano, dove si trova la cripta della famiglia. Ad accogliere i partecipanti, davanti al camposanto, le sorelle Orsola e Vittoria, pronipoti di Vittorio, primogenito del duce. “Siamo qui peri nostri morti che ci furono anche dopo che le armi avrebbero dovuto tacere” – ha dichiarato davanti agli astanti Orsola ...

